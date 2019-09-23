Украинские боевики открыли огонь по Логвиново
Вечером 23 сентября украинские силовики обстреляли район села Логвиново из миномета и станкового противотанкового гранатомета. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
- Сегодня в 18.50 и 20.00 боевики 59-й бригады ВСУ по приказу своего командира Кащишина с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня подвергли обстрелу из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета район населенного пункта Логвиново, выпустив девять мин и семь гранат, – говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
- Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации. Мы призываем наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной перемирия, а также оказать влияние на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, – подчеркнули в Народной милиции ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU