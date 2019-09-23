2019-09-23T23:11:28+03:00
Политика

Украинские боевики открыли огонь по Логвиново

Они попытались сорвать зыбкое перемирие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики открыли огонь по Логвиново. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики открыли огонь по Логвиново. Фото: ТК «Звезда»
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Вечером 23 сентября украинские силовики обстреляли район села Логвиново из миномета и станкового противотанкового гранатомета. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- Сегодня в 18.50 и 20.00 боевики 59-й бригады ВСУ по приказу своего командира Кащишина с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня подвергли обстрелу из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета район населенного пункта Логвиново, выпустив девять мин и семь гранат, – говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

- Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации. Мы призываем наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной перемирия, а также оказать влияние на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, – подчеркнули в Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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