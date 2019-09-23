2019-09-23T10:53:14+03:00
Происшествия

В Горловке трое детей отравились угарным газом

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Горловке трое детей отравились угарным газом. Фото: ВКонтактеВ Горловке трое детей отравились угарным газом. Фото: ВКонтакте
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22 сентября 2019 года в Горловке из-за неисправности газовой колонки пострадало четыре человека, в том числе трое детей.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- ЧП произошло по проспекту Победы в Центрально-Городском районе, - рассказали в пресс-службе. – Угарным газом отравились мужчина 1953 года рождения и трое детей – два мальчика и девочка 2006, 2008 и 2010 годов рождения.

Всех пострадавших госпитализировали в одну из городских больниц Горловки. Подробности уточняются.

Кроме того, по данным спасательного ведомства, в минувшие сутки в результате пожаров в Харцызске и Енакиево погибла женщина и пострадал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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