В Донецком ботаническом саду открывается выставка фиалок

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-23T10:28:23+03:00

В День фиалки любителей природы ждет викторина с призами

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С 26 сентября по 6 октября в Донецком ботаническом саду в честь Дня фиалки пройдёт выставка этих цветов.

Фиалки (сенполии) пользуются огромной популярностью у большого числа цветоводов. Эти маленькие компактные растения поражают красотой своих милых цветочков, которые способны украсить любую комнату.

- Если за фиалками правильно ухаживать, то они не доставляют абсолютно никаких хлопот, - рассказывают владельцы этих цветов.

Многие цветоводы собирают целые коллекции фиалок, так как разновидностей и сортов их существует великое множество.

28 сентября в ботаническом саду состоится открытая лекция «Содержание фиалок в осенне-зимний период». Начало в – 12.00. А 29 сентября, в сам День фиалки, любителей природы ждёт увлекательная викторина. - Приходите участвовать, ведь за правильные ответы гарантированы подарки, - обещают сотрудники ботсада.

Время работы выставки - с 9.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU