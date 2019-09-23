В результате прямого попадания в Зайцево горит дом, жителя дома успели спасти

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-23T10:07:08+03:00

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Украинские военные не прекращают обстрелы территории ДНР. Сегодня рано утром киевские военные нанесли массированный удар по окраинам Горловке. В результате обстрела и прямого попадания загорелся дом. В доме проживает женщина, которая, к счастью, не пострадала. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Горловской администрации Иван Приходько:

- 6:00. Посёлок Зайцево. В результате обстрела загорелся дом по улице Героической, дом 88. Проживает Мария Синько. Слава богу, соседи успели вывести. Решаем вопрос с переселением.

Последствия сегодняшнего обстрела. Фото: Иван Приходько

Обстрелы Зайцево не прекращаются ни на день. После обстрелов украинские военные начинают работать из стрелкового, не давая спасателям потушить пожар.

Последствия сегодняшнего обстрела. Фото: Иван Приходько

ИСТОЧНИК KP.RU