Украинские десантники и пехотинцы подрались: ранены 17 человек

СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-23T08:19:56+03:00

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В Народной милиции ЛНР рассказали о двух массовых драках, в результате которых 17 военнослужащих ВФУ были госпитализированы.

После перемещения солдат из разных частей в 46-ую бригаду ВФУ для доукомплектации участились конфликты между военнослужащими. В результате бытовой ссоры между десантниками и пехотинцами 15 человек были размещены в санчасти соединения с множественными гематомами и переломами конечностей, еще один – с проникающим ранением брюшной полости.

– В последствии, для расследования инцидента в 46-ую бригаду прибыла комиссия Генерального штаба ВФУ и командования «ООС», а следственная группа Военной службы правопорядка, по факту массовой драки, возбудила уголовное производство, – говорится в сообщении.

Тем временем, солдаты десятого мотопехотного батальона 59-ой бригады в состоянии алкогольного опьянения самовольно покинули часть и подрались с местными жителями. В результате конфликта один военнослужащий с множественными гематомами и переломом ребер госпитализирован. Остальных участников задержали сотрудники полиции и передали Военной службе правопорядка. Теперь командир бригады пытается переложить вину на местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU