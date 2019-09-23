Погода в Донецке на день: 23 сентября ожидается пасмурный день, без дождя, до +16
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 23 сентября будет пасмурный день, во второй половине ожидается прояснение.
- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Облака, которые появились в Донецке утром, продержатся почти весь день, а к вечеру должны рассеяться. Без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР
Восход солнца в Донецке в 06:16, закат – 18:25, долгота дня 12 часов 9 минут.
По народному календарю 23 сентября почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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