Украинские силовики обстреляли Калиновку из гранатометов

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-23T07:43:16+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики один раз за сутки нарушили «перемирие» в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиновка. Огонь велся из противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия,- сказали в СЦКК.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские вояки пять раз за сутки нарушили «режим тишины». По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново.

Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Помимо этого, с украинской стороны была выпушена управляемая противотанковая ракета.

ИСТОЧНИК KP.RU