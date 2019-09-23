2019-09-23T07:43:16+03:00
Политика

Украинские силовики обстреляли Калиновку из гранатометов

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские силовики обстреляли Калиновку из гранатометов. Фото: ТК «Звезда»Украинские силовики обстреляли Калиновку из гранатометов. Фото: ТК «Звезда»
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Украинские силовики один раз за сутки нарушили «перемирие» в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиновка. Огонь велся из противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия,- сказали в СЦКК.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские вояки пять раз за сутки нарушили «режим тишины». По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново.

Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Помимо этого, с украинской стороны была выпушена управляемая противотанковая ракета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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