«Устранить недочеты к зиме»: С чем столкнулись коммунальщики ДНР

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-23T07:26:13+03:00

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В Минстрое состоялось очередное заседание межведомственного штаба по подготовке к зиме. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Денис Чуприна.

- Тема подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду является одной из наиболее важных сейчас. На сегодня жилищное хозяйство в целом подготовлено на 95 процентов. Из 12 329 жилых домов с центральным отоплением подготовлено с выдачей паспортов готовности 11 611 домов. Ремонт крыш выполнен на 98,7 процентов Ремонт систем централизованного отопления выполнен на 99 процентов. Готовность объектов социальной сферы составляет 94,6 процента. С некоторыми проблемами мы все же столкнулись, однако стараемся устранять все недочеты в оперативном порядке, – отметил директор департамента.

Также Чуприна рассказал о степени готовности объектов в сфере теплоснабжения:

- В целом из 1140 котельных подготовлено 1101, что составляет 96,6 процента. Также работы по ремонту котлов выполнены на 99 процентов, из запланированных 3142 котлов, отремонтировали 3112, - добавил представитель министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU