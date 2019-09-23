В Луганск ожидаются заморозки до минус 3 градусов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-23T07:18:39+03:00

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Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются в Луганской Народной Республике 24 и 25 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- 24 и 25 сентября в Луганске и по территории Республики на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус трех градусов, – предупреждают синоптики.

Напомним, что заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В этот период они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.

ИСТОЧНИК KP.RU