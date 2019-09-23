Украинские военные ограбили и ранили жителя ДНР, когда тот пытался убежать
В районе контрольно-пропускного пункта въезда выезда Майорск боевики националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация, - ред.) ранили мирного жителя, предварительно отобрав у него все имеющиеся деньги. Инцидент произошел в воскресенье вечером. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Вечером каратели группировки «Айдар» задержали в районе КПП «Майорск» мирного жителя 1951 года рождения. Боевики, угрожая оружием, отобрали у мужчины денежные средства и ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, мужчина предпринял попытку бегства, во время которой был ранен, — отметили в УНМ.
Там добавили, что раненного мужчину вовремя заметили подходе к позициям Народной милиции. Ему на месте была оказана первая медицинская помощь. После этого мужчину госпитализировали. В ДНР призвали международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факт инцидента и принять меры по привлечению виновных к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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