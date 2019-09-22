ВСУ обстреляли Донецкое и южное направления ДНР

СЕГОДНЯ 21:06 2019-09-22T21:06:31+03:00

По территории Республики было выпущено 93 боеприпаса

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 93 боеприпаса, - сообщили в СЦКК.

Обстрелам подверглись: терминал столичного аэропорта, поселки шахты «Трудовская», Александровка и Старомихайловка на окраинах Донецка, а также села Куликово и Ленинское на юге Донецкой Народной Республики.

- При обстрелах применялись: минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU