«У них вечный медовый месяц!» Любовная парочка лемуров умилила соцсети нежностями и поцелуями

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-22T16:42:18+03:00

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Парочка лемуров из донецкого контактного зоопарка умилила социальные сети своими нежностями. Сотрудники сняли милую картину на камеру и выложили на своей странице в Instagram.

- Эти ребята однозначно созданы друг для друга. Одни из немногих жителей нашего зоопарка, которые так явно проявляют свою любовь и нежность в отношениях, - написали они под видео.

- Вот это настоящие чувства! Истинная любовь на глаза! – пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/732777" frameborder="0"></iframe> Любовная пара лемуров умилила соцсети нежностями и поцелуями.

Кошачьи лемуры - наиболее распространённый вид из семейства лемуровых. Их родина - Мадагаскар. И как истинные короли джунглей, они живут в своё удовольствие.

- В то время как все семьи зоопарка уже обзавелись потомством, наши Джулиан и Глория влюблены только друг в друга и живут в вечном «медовом месяце». Это гордые, независимые, но в то же время дружелюбные животные. Чтобы добиться их внимания, вам придётся запастись вкусняшками, - рассказывают «Комсомолке» в администрации зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU