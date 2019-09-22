ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-22T15:40:57+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов в Донбассе.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщил, что украинская армия в период перемирия наряду с обстрелами Республики размещают военную технику вблизи объектов гражданской инфраструктуры, подвергая смертельной опасности мирное население.

- Нашей разведкой выявлено размещение шести боевых бронированных машин из состава 11-го батальона 59-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) вблизи жилых домостроений в населенном пункте Троицкое, - сказал он.

Филипоненко рассказал, что обнаружено три БМП 14-й бригады в жилых кварталах населенного пункта Катериновка.

- Еще три единицы бронетехники подчиненные (командира 14-й бригады полковника Сергея) Войченко разместили в районе населенного пункта Кряковка, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU