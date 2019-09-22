ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Донбассе
Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов в Донбассе.
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщил, что украинская армия в период перемирия наряду с обстрелами Республики размещают военную технику вблизи объектов гражданской инфраструктуры, подвергая смертельной опасности мирное население.
- Нашей разведкой выявлено размещение шести боевых бронированных машин из состава 11-го батальона 59-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) вблизи жилых домостроений в населенном пункте Троицкое, - сказал он.
Филипоненко рассказал, что обнаружено три БМП 14-й бригады в жилых кварталах населенного пункта Катериновка.
- Еще три единицы бронетехники подчиненные (командира 14-й бригады полковника Сергея) Войченко разместили в районе населенного пункта Кряковка, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU