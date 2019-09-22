Мирные жители Донбасса избили солдата ВСУ

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-22T19:50:15+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Вечером 21 сентября военнослужащие 10-го мотопехотного батальона прибывшие в зону «ООС» 59-й бригады после распития спиртных напитков решили продолжить пьянку и, самовольно покинув территорию части, направились к ближайшему магазину в населенном пункте Мироновский.

- Около торговой точки между «защитниками незалежной» и местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из боевиков с множественными гематомами и переломом ребер доставлен в госпиталь, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что остальные участники конфликта задержаны сотрудниками полиции и переданы Военной службе правопорядка.

- В настоящее время исполняющий обязанности командира бригады Кащишин по данному факту проводит разбирательство, пытаясь переложить вину на местное население, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU