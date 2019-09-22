ВСУ обстреляли многоэтажку в Горловке
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские вооруженные формирования рано утром, 22 сентября, нанесли удар по прифронтовой Горловке. В результате обстрела в городе повреждена жилая многоэтажка.
По уточненным данным, обстрел начался в 04:00
- В результате обстрела повреждения получил жилой дом по улице Стожка, 139, квартира 16, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что в квартире многоэтажки повреждено остекление одного оконного блока.
Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано, - сказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU