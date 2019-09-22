2019-09-22T18:18:31+03:00
Политика

ВСУ обстреляли многоэтажку в Горловке

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские вооруженные формирования рано утром, 22 сентября, нанесли удар по прифронтовой Горловке. В результате обстрела в городе повреждена жилая многоэтажка.

По уточненным данным, обстрел начался в 04:00

- В результате обстрела повреждения получил жилой дом по улице Стожка, 139, квартира 16, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что в квартире многоэтажки повреждено остекление одного оконного блока.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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