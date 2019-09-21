2019-09-21T11:19:30+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: во второй половине дня возможен дождь, температура до +14

Синоптики обещают на сегодня ясную первую половину дня, во второй возможен дождь
Ольга ГОРДО
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Осень - пора свадеб. Фото: Александр ВалентиновичОсень - пора свадеб. Фото: Александр Валентинович
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Годрометцентр МЧС ДНР прогнозирует на сегодня ясную первую половину дня, во второй возможен дождь. Температура до +14.

- Облачность, которая появилась в Донецке утром, продержатся почти весь день, а к вечеру должны рассеяться. Днем, возможно, пройдет дождь, но ближе к вечеру он прекратится. Температура воздуха днем +12-+14. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Восход солнца 6:13, закат – 18:39. Долгота дня 12 часов 16 минут.

По народному календарю 21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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