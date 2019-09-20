2019-09-20T21:13:31+03:00
Политика

Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена

Донецкая Народная Республика исключает какие-либо дополнительные уступки в вопросе согласования «формулы Штайнмайера»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Срыв подписания украинской стороной – это явное и откровенно циничное нарушение своих обязательств Украиной, считает Никонорова. Фото: ДАНСрыв подписания украинской стороной – это явное и откровенно циничное нарушение своих обязательств Украиной, считает Никонорова. Фото: ДАН
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Полпред Республики на переговорах Контактной группы, глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что обсуждение «формулы Штайнмайера» советниками глав «нормандской четверки» было вынужденным шагом, связанным с отказом представителей Украины в Контактной группе работать над согласованием данного механизма.

- Вызывает недоумение практика украинской стороны отрицать то, что было ею же согласовано ранее. Сейчас речь идет о тексте формулы Штайнмайера, которая была уже дважды одобрена на саммитах «Нормандской четверки» и неоднократно подтверждалась на встречах советников глав государств-гарантов Минских соглашений – в том числе, и представителем Украины Андреем Ермаком. Тем не менее это почему-то не мешает Киеву заявлять о намерении изменить текст данного механизма, при этом игнорируя прямое поручение согласовать уже утвержденную формулировку от своего же представителя в Нормандском формате, — заявила она.

- Хотим напомнить украинскому руководству, что предложенный господином Штайнмаером механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса – это компромисс, возникший из-за того, что Киев оказался не в состоянии имплементировать политические пункты Комплекса мер таким образом и в тот период, который был закреплен в данном документе. Поэтому призывать представителей Донбасса пойти на какие-то дополнительные уступки недопустимо – мы уже согласились на компромиссное решение и категорически настаиваем на том, чтобы Украина выполнила его, — добавила Никонорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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