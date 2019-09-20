Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена
Полпред Республики на переговорах Контактной группы, глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что обсуждение «формулы Штайнмайера» советниками глав «нормандской четверки» было вынужденным шагом, связанным с отказом представителей Украины в Контактной группе работать над согласованием данного механизма.
- Вызывает недоумение практика украинской стороны отрицать то, что было ею же согласовано ранее. Сейчас речь идет о тексте формулы Штайнмайера, которая была уже дважды одобрена на саммитах «Нормандской четверки» и неоднократно подтверждалась на встречах советников глав государств-гарантов Минских соглашений – в том числе, и представителем Украины Андреем Ермаком. Тем не менее это почему-то не мешает Киеву заявлять о намерении изменить текст данного механизма, при этом игнорируя прямое поручение согласовать уже утвержденную формулировку от своего же представителя в Нормандском формате, — заявила она.
- Хотим напомнить украинскому руководству, что предложенный господином Штайнмаером механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса – это компромисс, возникший из-за того, что Киев оказался не в состоянии имплементировать политические пункты Комплекса мер таким образом и в тот период, который был закреплен в данном документе. Поэтому призывать представителей Донбасса пойти на какие-то дополнительные уступки недопустимо – мы уже согласились на компромиссное решение и категорически настаиваем на том, чтобы Украина выполнила его, — добавила Никонорова.
ИСТОЧНИК KP.RU