2019-09-20T20:39:38+03:00
Звезды

Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"

Извечные стремления человека: деньги, власть, любовь переплелись в спектакле, поставленном режиссером Владимиром Быковским [фото]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это не комедия, а мозаика чувств, сказала Наталья Волкова. Фото: muzdrama.ruЭто не комедия, а мозаика чувств, сказала Наталья Волкова. Фото: muzdrama.ru
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Драмтеатр Донецка поставил вторую премьеру 93-го театрального сезона. Ею стал спектакль «Человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака в постановке Владимира Быковского.

Это история о человеке, который однажды решает завести «театральную семью» и срежиссировать настоящую жизнь. Фото: muzdrama.ru

Это история о человеке, который однажды решает завести «театральную семью» и срежиссировать настоящую жизнь. Фото: muzdrama.ru

Показ репертуарной новинки на Большой сцене муздрамы состоялся 20 сентября. В центре сюжета – история о человеке, который однажды решает завести «театральную семью» и срежиссировать настоящую жизнь. В постановке задействованы: народный артист ДНР Владимир Швец, заслуженная артистка Украины Алла Ульянова, артисты – Павел Бодров, Инна Гвоздикова, Людмила Валуйская, Юлия Шафир, Давид Чаргазия и Александр Рыбчинский.

- Спектакль получился очень интересным: с одной стороны он легко воспринимается, с другой – поднимает крайне важные проблемы для каждого из нас. Здесь и деньги, и власть, и любовь – и все это тесно переплетено и представлено режиссером. Интересно выстраиваются человеческие отношения. Мне кажется, это для него определенно этапная работа: драматургия качественная, но достаточно сложная. Мы изменили жанр – это не комедия, а мозаика чувств, - сказала перед премьерой генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

По ее словам, в спектакле много намеков, знаков, символов, загадок, недосказанности.

- Разноцветные пазлы-картинки символизируют чувства героев и весь их мир. Всего их на сцене 335. Но на самом деле, их больше: мы не учитываем те, которые на полу.

- Пьеса достаточно известная. Можно сказать, легендарная. В наше непростое время хотелось напомнить: несмотря на то, что происходит, мы остаемся живыми людьми и умеем чувствовать. Все показано, как это видел автор: мы практически ничего не меняли. Интрига сохраняется до самого конца, - отметил Владимир Быковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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