В Горловке запустили рейсовые автобусы для желающих получить паспорт РФ
С 17 сентября в Горловке действуют рейсовые автобусы для желающих получить паспорта Российской Федерации. Автобусы отправляются по двум маршрутам, где находятся пункты для получения документов жителям ДНР, в село Покровское и Матвеев Курган. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.
— С 17 сентября для удобства жителей Горловки и близлежащих городов, отправляющихся за получением российского гражданства организованными группами, министерством транспорта организованы новые маршруты «Горловка – Покровское (РФ)» и «Горловка – Матвеев Курган (РФ)", — говорится в сообщении.
Также пресс-службе добавили, что услуга с рейсовыми автобусами из Горловки в Россию, пока находится в тестовом режиме. Поэтому перевозки будут осуществляться всего три раза в неделю (вторник, среда и четверг). Отправление автобусов назначено на 5.30 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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