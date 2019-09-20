2019-09-20T20:26:57+03:00
Общество

В Горловке запустили рейсовые автобусы для желающих получить паспорт РФ

Эти автобусы ездят по двум маршрутам: «Горловка – Покровское» и «Горловка – Матвеев Курган»
Екатерина Сорока
Поделиться:
Маршрут автобусов в РФ из Горловки лежит через три города: Енакиево, Ждановка и Кировское. Фото: heraklion-airport.onlineМаршрут автобусов в РФ из Горловки лежит через три города: Енакиево, Ждановка и Кировское. Фото: heraklion-airport.online
Изменить размер текста:

С 17 сентября в Горловке действуют рейсовые автобусы для желающих получить паспорта Российской Федерации. Автобусы отправляются по двум маршрутам, где находятся пункты для получения документов жителям ДНР, в село Покровское и Матвеев Курган. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— С 17 сентября для удобства жителей Горловки и близлежащих городов, отправляющихся за получением российского гражданства организованными группами, министерством транспорта организованы новые маршруты «Горловка – Покровское (РФ)» и «Горловка – Матвеев Курган (РФ)", — говорится в сообщении.

Также пресс-службе добавили, что услуга с рейсовыми автобусами из Горловки в Россию, пока находится в тестовом режиме. Поэтому перевозки будут осуществляться всего три раза в неделю (вторник, среда и четверг). Отправление автобусов назначено на 5.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена
Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"
Запашный пообещал гастроли Большого Московского цирка в Донецке уже в следующем году
Вакарчук: Украина должна взять под контроль границы ЛДНР
К «Международному дню мира» в Донецке выпустили почтовые марки с рисунками ребенка
Новую квартиру в Донецке подарили защитнику Республики-инвалиду Ивану Олейнику
В ЛНР шумных накажут рублем
Перемирие в прицеле: 90 боеприпасов упало со стороны Украины на территорию ДНР
"Обезьянка игрунка и милый дикобраз": в контактном зоопарке Донецка появились новые жильцы
Неизвестный донецкий мастер сделал красивые деревянные кормушки для птиц, которые больше напоминают произведения искусства
Завтра в Донецке состоится Фестиваль кузнечного мастерства
Марина Харькова: Со стороны Украины ни о каком отведении сил речи не идет, это скорее хитрый маневр
Погода в Донецке 20 сентября: холодный фронт завладел Донбассом
Погода на 20 сентября в Луганске: До 17 градусов тепла, без осадков
Глава ДНР передал Цхинвалу саженцы 2500 кустов донецких роз
В Шахтёрске на «зебре» установили макет ребенка-пешехода
Украинские военнослужащие ранили в Донецке мирного жителя
Кобцева: К подрыву путепровода в Луганске причастны украинские спецслужбы
В МВД ЛНР рассказали, что террористы подорвали мост в Луганске 45 килограммами тротила
Украинские солдаты в Красногоровке ограбили магазин и избили продавца
«Чудесам быть!» Дончане подарили 8-летнему мальчику шанс стать на ноги
В Донецк приедут Эдгард Запашный и Максим Никулин