Запашный пообещал гастроли Большого Московского цирка в Донецке уже в следующем году

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-20T18:34:29+03:00

Запашный приехал в Донецк на торжества по случаю 50-летия Донецкого цирка «Космос» вместе с сыном Юрия Никулина - Максимом Никулиным. Фото: ДАН

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Запашный приехал в Донецк на торжества по случаю 50-летия Донецкого государственного цирка «Космос». Он посетил праздничное представление «Золотой юбилей» с участием российских артистов.

Гастроли Большого Московского государственного цирка с участием известных дрессировщиков братьев Запашных могут состояться в ДНР в следующем году. Об этом сегодня в Донецке заявил директор цирка Эдгард Запашный.

- Сегодня мы говорили о возможности организации гастролей Большого Московского цирка в следующем году. В дальнейшем с директором Донецкого цирка и министром культуры ДНР мы будем прорабатывать этот вопрос, чтобы действительно в обозримом будущем анонсировать эти гастроли, — сказал Запашный.

Он отметил, что гастроли могут состояться в 2020 году после решения организационных и технических вопросов.

- Мы хотим привезти представление действительно высокого уровня, чтобы никто не пожалел ни о потраченных деньгах, ни о потраченном времени, — добавил артист.

Он также отметил высокое качество дорог в республиканской столице в сравнении с рядом крупных и технологически развитых городов мира.

- Я приятно удивлен не только гостеприимством города, но и действительно той чистотой и заботой, которую проявляют граждане, несмотря на сложность ситуации, - сказал артист. - И я преклоняюсь перед мужеством местных жителей, которые действительно продолжают жить и делать все, чтобы город существовал. Это вызывает крайнее уважение и низкий поклон, — отметил Запашный. - Мне утром брат прислал видео из центра Сан-Франциско и показал качество дорог и неубранность улиц, и у меня сложилось полное ощущение, что сейчас военные действия идут в Сан-Франциско, нежели здесь, в Донецке.

ИСТОЧНИК KP.RU