2019-09-20T17:08:22+03:00
Общество

К «Международному дню мира» в Донецке выпустили почтовые марки с рисунками ребенка

В почтовый блок вошли два рисунка школьницы из Донецка [фото]
Екатерина Сорока
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Купить марку с детским рисунком можно в любом отделении почты за 26 рублей. Фото: vsednr.ruКупить марку с детским рисунком можно в любом отделении почты за 26 рублей. Фото: vsednr.ru
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К «Международному дню мира» предприятие «Почта Донбасса» выпустила новый тематический почтовый блок, на котором изображены рисунки школьницы из Донецка. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте Республики.

В преддверии «Международного дня мира» сотни школьников из Донецка участвовали в проекте «Дети рисуют мир». Все их работы были вывешены на стенды и показаны в виде небольшой выставки, но только две из них стали основой для почтового блока.

Фото: vsednr.ru

Фото: vsednr.ru

—На рисунках наших детей – боль и печаль. Они просят прекращения войны, они просят о наступлении мира. А еще, помимо рисунков, дети пишут письма об украденном детстве, о том, что они уже никогда не будут прежними. Цель данного проекта – донести до мировой общественности то, что здесь, в Донбассе, живут не «боевики», а мирные люди, дети. Мы хотим, чтобы люди одумались, остановили эту войну, — рассказал о проекте депутат Народного Совета ДНР Светлана Куманова.

Выбранные рисунки «Почта Донбасса» напечатала на марках «Мир вашему дому!» и «Донецк – город роз, Донецк – город грез!».

Добавим, что рисунки принадлежат донецкой школьнице Анастасии Сушко. Она использовала все возможные яркие цвета, и нарисовала мир и Донецк, какими она их представляет. На ее рисунках нет тягостей войны, оружия или военных. А только яркое солнце, улыбающиеся дети и главные символы ее родного края.

Фото: vsednr.ru

Фото: vsednr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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