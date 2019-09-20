Новую квартиру в Донецке подарили защитнику Республики-инвалиду Ивану Олейнику

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-20T15:48:42+03:00

Иван лишился не только здоровья, но и жилья

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Ополченец-инвалид из Донецка получил ключи от новой квартиры в центре республиканской столицы, жилье предоставлено по распоряжению Главы Республики. Об этом сегодня сообщили в министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- По распоряжению Главы ДНР Дениса Пушилина ополченцу-инвалиду Ивану Олейнику выделили однокомнатную квартиру. Дом, где теперь будет жить герой, обустроен пандусом, — отметили в пресс-службе.

Квартира находится в доме по улице Розы Люксембург в центре Донецка, который был реконструирован в 2017 году. Ключи передали руководитель Минстроя Сергей Наумец и мэр столицы Алексей Кулемзин. За помощью в обеспечении жильем к властям обратились родственники ополченца.

- Этот парень один из первых в 2014 году стал на защиту нашей Родины. К сожалению, он получил тяжёлое ранение, потерял здоровье, свой дом, стал инвалидом, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU