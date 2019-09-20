2019-09-20T12:14:48+03:00
Политика

Перемирие в прицеле: 90 боеприпасов упало со стороны Украины на территорию ДНР

Украинские боевики обстреляли Коминтерново, Саханка, Петровское, Зайцево
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такой урожай собирают жители Зайцево в своих огородах.Такой урожай собирают жители Зайцево в своих огородах.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Армия Киева за минувшие сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 90 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 17 раз, – сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 88 единиц.

Якубов добавил, что обстрелам подверглись: донецкий аэропорт, поселки Александровка, Жабичево, Старомихайловка и Трудовские на окраинах и в окрестностях столицы, горловский поселок Зайцево, а также села Петровское, Коминтерново, Ленинское и Саханка, расположенные на юге страны.

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 мм, вооружения БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Напомним, что количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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