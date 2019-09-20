"Обезьянка игрунка и милый дикобраз": в контактном зоопарке Донецка появились новые жильцы

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-20T11:48:09+03:00

В контактном зоопарке можно покормить, а также погладить животных. Фото: obitateli.info

В этом зоопарке живет уже около 50 разных видов животных

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В контактном зоопарке «Дворик» в Донецке появились новые жильцы. Ими стали милые обезьянки игрунки и дружелюбные дикобразы. Об этом рассказали сотрудники зоопарка в соцсетях.

— Друзья, мы учли все ваши пожелания и привезли и игрунок, и дикобразов вместе! Эти милые зверушки очень хотят с вами познакомиться! — говорится в сообщении.

Добавим, что в контактном зоопарке «Дворик» живет около 50 разных видов животных. Но время от времени вольеры пополняются новыми жильцами. А кто ими станет, решают сами посетители зоопарка.

Так, около месяца назад в социальных сетях сотрудники «Дворика» сделали опрос, с кем жители Республики хотят поближе познакомиться: с игрунками или дикобразами. В итоге большинство голосов получили миленькие обезьянки.

Но сотрудники зоопарка не смогли пройти мимо очарования дикобразов и потому также привезли одного из них в Донецк. В зоопарке отметили, что «дикобразы – это, возможно, новые котики интернета». Так что, несмотря на их иголки и немаленький размер, они такие же милые, как пушистые игрунки.

ИСТОЧНИК KP.RU