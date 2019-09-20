Неизвестный донецкий мастер сделал красивые деревянные кормушки для птиц, которые больше напоминают произведения искусства
В Донецке где-то во дворах между проспектом Титова и Мира спряталась самодельная выставка неизвестного местного мастера. Только он не рисует и не делает изделия из металла, а создает кормушки и скворечники для птиц, которые больше напоминают произведения искусства.
Фото: vk.com/donetsk
Каждая кормушка и скворечник не похожи друг на друга. Все работы мастера имеют свой оригинальный дизайн. Некоторые скворечники сделаны в виде старых изб. В них есть крыльцо, ажурно-вырезанные рамы окон, небольшие лестнички и даже дымоходы. Похоже, что мастер уделяет большое внимание таким мелким деталям, которые сразу и не увидишь.
Фото: vk.com/donetsk
Как, например, в красной кормушке, где каждое круглое отверстие для птицы имеет свой козырек сверху, а снизу – небольшой полукруглый балкончик с перилами. Даже ножка у этого самого скворечника украшена оригинальным резным орнаментом.
Фото: vk.com/donetsk
А тем временем в социальных сетях жители города пытаются выяснить, кто же тот самый «неизвестный мастер». Некоторые уже хотят заказать у него парочку таких же кормушек, но уже в свой двор.
Фото: vk.com/donetsk
ИСТОЧНИК KP.RU
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