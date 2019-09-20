Погода в Донецке сегодня: холодный фронт завладел Донбассом
Сентябрь долго баловал дончан своим теплом, погода стояла по-настоящему летняя. Но осень постепенно входит в свои права, напоминая о скорых дождях, а затем и морозах. Солнце робко пробивается, но температура воздуха днем достигнет всего +16, а ночью упадет до +4.
Сегодня в Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Вечером ожидается дождь c грозой.
20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.
ИСТОЧНИК KP.RU