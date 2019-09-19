2019-09-19T21:55:13+03:00
Общество

Погода на 20 сентября в Луганске: До 17 градусов тепла, без осадков

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Погода на 20 сентября в Луганске: До 17 градусов тепла, без осадков. Фото: ВКонтактеПогода на 20 сентября в Луганске: До 17 градусов тепла, без осадков. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

20 сентября температура воздуха в ЛНР будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 17 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается, на поверхности почвы местами заморозки до минус 2. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 19 сентября до 21.00 20 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на поверхности почвы местами заморозки от нуля до минус 2, днем 12-17 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

Синоптики уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 15-17 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ДНР передал Цхинвалу саженцы 2500 кустов донецких роз
В Шахтёрске на «зебре» установили макет ребенка-пешехода
Украинские военнослужащие ранили в Донецке мирного жителя
Кобцева: К подрыву путепровода в Луганске причастны украинские спецслужбы
В МВД ЛНР рассказали, что террористы подорвали мост в Луганске 45 килограммами тротила
Украинские солдаты в Красногоровке ограбили магазин и избили продавца
«Чудесам быть!» Дончане подарили 8-летнему мальчику шанс стать на ноги
В Донецк приедут Эдгард Запашный и Максим Никулин
Пушилин сообщил об усилении мер безопасности после подрыва моста в Луганске
Взрыв моста в Луганске: в ЛНР усилили охрану стратегических объектов
В Луганске создан штаб для расследования подрыва путепровода
В Луганске террористы подорвали путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя из России
Житель ДНР попал за решетку на 17 лет за передачу информации в СБУ
В СЦКК рассказали, что за сутки украинские военные выпустили по ДНР 114 боеприпасов
В результате обстрела ВСУ обесточено Коминтерново
В Донецком художественном музее выставят уникальную картину 18 века
В Донецке прекращен сбор денег Илье Ламбринову
В ЛНР предложили сделать проезд в общественном транспорте для школьников в два раза дешевле
В результате обстрела ВСУ обесточена Еленовка
Ольга Кобцева: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными
ООН: Украина обязана выплачивать пенсии жителям Донбасса, независимо от их места проживания
Бойцы НМ ЛНР сбили украинский беспилотник-разведчик
Луганчанин украл в магазине бытовую технику
Киев заявил о подготовке отвода войск по всей линии разграничения в Донбассе
Денис Пушилин отправился в Северную Осетию
Героический поступок: в Горловке на пожаре в общежитии мужчина спас девочку
ВСУ стянули технику к югу Донецка
Зеленский заявил, что за полгода завершит войну в Донбассе