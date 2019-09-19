19 Сент. 21:55 2019-09-19T21:55:13+03:00

Погода на 20 сентября в Луганске: До 17 градусов тепла, без осадков. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии

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20 сентября температура воздуха в ЛНР будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 17 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается, на поверхности почвы местами заморозки до минус 2. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 19 сентября до 21.00 20 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на поверхности почвы местами заморозки от нуля до минус 2, днем 12-17 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

Синоптики уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 15-17 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU