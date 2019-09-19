2019-09-19T21:38:29+03:00
Общество

Глава ДНР передал Цхинвалу саженцы 2500 кустов донецких роз

Символ Донецка – роза. За время войны столица ДНР стала городом 2 миллионов роз
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин передал Цхинвалу саженцы 2500 кустов донецких роз. Фото: gztslovo.ruДенис Пушилин передал Цхинвалу саженцы 2500 кустов донецких роз. Фото: gztslovo.ru
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Две с половиной тысячи донецких роз высадили в главном парке Цхинвала. Такой подарок городу к 29-й годовщине независимости Республики Южная Осетия преподнес Глава ДНР Денис Пушилин.

- Вы знаете, что символом Донецка является роза, за военное время он стал городом двух миллионов роз (!), и весьма уместно, чтобы наши розы росли в Цхинвале. Мы привезли для вас 2500 саженцев, - сказал Пушилин на встрече с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Напомним, что делегацию ДНР во главе с Денисом Пушилиным находится с официальным визитом в Республике Южная Осетия. 19 сентября там отмечают День флага, а 20 сентября один из главных государственных праздников – День Республики. 29 лет назад в сложных условиях политической неопределенности, агрессии и террора со стороны Грузии народ Южной Осетии заявил о повышении своего административно-территориального статуса. 20 сентября 1990 года парламент первого созыва провозгласил создание Юго-Осетинской советской демократической республики в составе Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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