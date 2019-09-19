В Шахтёрске на «зебре» установили макет ребенка-пешехода

19 Сент. 21:30 2019-09-19T21:30:42+03:00

Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР

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В Шахтерске возле одного из самых оживленных пешеходных переходов по инициативе сотрудников ГАИ и горожан установлен макет девочки, якобы собирающейся перейти дорогу.

- Находящийся вблизи дороги макет ребенка заставляет водителей быть более внимательными на дороге. Автомобилисты не всегда снижают скорость вблизи школ и могут не внимательно следить за дорогой, хотя дети в любой момент могут появиться на проезжей части, - рассказали в пресс-службе полиции.

ГАИ МВД ДНР напоминает водителям о необходимости при управлении транспортными средствами проявлять особое внимание к детям на дороге и снижать скорость вблизи школ, при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

В период с 20 августа по 20 сентября ГАИ МВД ДНР проводит профилактические мероприятия «Внимание! Дети – на дороге!», целью которых является недопущение ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU