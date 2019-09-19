2019-09-19T18:33:36+03:00
Политика

Кобцева: К подрыву путепровода в Луганске причастны украинские спецслужбы

По основной версии следствия, их мишенью был гумконвой из России
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Кобцева: К подрыву путепровода в Луганске причастны украинские спецслужбы. Фото: ЛИЦКобцева: К подрыву путепровода в Луганске причастны украинские спецслужбы. Фото: ЛИЦ
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Украинские спецслужбы имеют отношение к подрыву путепровода в Луганске. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она напомнила, что сегодня ночью был совершен террористический акт на территории Луганской Народной Республики, были подорваны опоры путепровода на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная.

- Этот путепровод имеет серьезное социальное значение, тем более что сегодня утром в ЛНР зашел очередной гуманитарный конвой МЧС России с гуманитарной помощью, которая предназначена для социально незащищенных слоев населения: стариков, детей, обеспечения социальных объектов – школ, детских садов, соцобъектов Министерства труда и социальной политики, Министерства здравоохранения. По данному путепроводу должен был направляться транспорт именно с этим гуманитарным грузом, – рассказала Кобцева. - Опоры были подорваны таким образом, что при соответствующей нагрузке при движении грузового транспорта эта конструкция просто разрушилась бы. Маршрут гуманитарного конвоя у нас был отработан, этот путепровод связывает одну часть Луганска с другой, у нас есть склады, где выгружается гуманитарный груз, который впоследствии раздается по социальным объектам.

Она подчеркнула, что к этому теракту причастна Украина.

- Все диверсионные акты, которые происходят на территории ЛНР, организованы представителями с территорий Украины, и все они, как показывает наш жизненный опыт, проходили определенную подготовку в такой структуре, как Служба безопасности Украины при содействии иностранных инструкторов, – отметила Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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