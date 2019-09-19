В МВД ЛНР рассказали, что террористы подорвали мост в Луганске 45 килограммами тротила

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-19T17:58:06+03:00

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Неизвестные подорвали три опоры моста в Луганске взрывными устройствами, мощность каждого из которых 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР со ссылкой на министра внутренних дел Республики Игоря Корнета.

- Пока не проведена экспертиза, рано говорить, какие именно взрывчатые вещества были применены для проведения этого террористического акта. Предварительно могу сказать, что каждое взрывное устройство составляло около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Исходя из систем инициирующих устройств, можно говорить, что исполняли это все профессионалы, - подчеркнул он.

Сейчас идет следствие.

- Можно смело говорить о том, что от наказания террористы не уйдут. На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежние. Это еще раз говорит о том, что никто не хочет договариваться с нами, - заявил Корнет.

Напомним, что по мосту, который подорвали сегодняшней ночью, должны были двигаться автомобили гуманитарного конвоя из России.

ИСТОЧНИК KP.RU