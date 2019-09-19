2019-09-19T16:35:10+03:00
Политика

Украинские солдаты в Красногоровке ограбили магазин и избили продавца

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские солдаты в Красногоровке ограбили магазин и избили продавца. Фото: glavred.infoУкраинские солдаты в Красногоровке ограбили магазин и избили продавца. Фото: glavred.info
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Военнослужащие 28-ой бригады Вооруженных формирований Украины в поселке Красногоровка ограбили магазин и применили физическую силу к продавцу. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управлении Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Уставшие от произвола украинских солдат, местные жители Красногоровки обратились с жалобами в правоохранительные органы, после того, как военнослужащие разграбили магазин и избили продавца. Местная администрация ввела в указанный район полк патрульной службы «Днепр-1» Национальной полиции Украины, - сообщил Даниил Безсонов.

Тем временем, Народной милиции стали известны факты очередных не боевых потерь ВФУ в зоне «ООС».

- В ходе работы сотрудниками Госпогранслужбы Украины, в районе Майорска было найдено тело боевика 53-й бригады. Установлено, что смерть наступила в результате выстрела из пистолета в затылок в упор. В ходе досмотра, выявлено отсутствие оружия и документов, - сказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции.

По версии следствия, «казнь» является результатом передела сфер влияния над потоками контрабанды между соседствующими боевиками-националистами и ВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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