«Чудесам быть!» Дончане подарили 8-летнему мальчику шанс стать на ноги

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-19T15:59:33+03:00

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До недавних пор мальчик был сиротой. Обрести семью ему помогли волонтеры благотворительной организации «Время добрых».

- Так уж сложилось, что в семьи попадают только здоровые детки, а маленькие сироты-инвалиды вынуждены оставаться на обочине жизни и лишь наблюдать, как усыновляют других малышей. Об Илюше мы писали два года. Публиковали фото, снимали трогательные видео о мальчике, который с рождения живет в детском доме, - вспоминает руководитель организации Мария Афанасенко. - Смелой мамы все не находилось. Публиковали и понимали, что если Илюша не попадет в семью, его ждет перевод в детский дом инвалидов. Но чудо произошло! Илюшка получил свой шанс из миллиона.

Будущая мама Илюши увидела пост про мальчика, который из-за проблем со здоровьем практически с раннего детства остался сиротой, - и не смогла пройти мимо. Любящее материнское сердце дрогнуло. Не испугали даже особенности здоровья будущего сыночка, которым сразу же стали заниматься в новой семье.

Интеллект у мальчика полностью сохранен. Проблема лишь в ножках. Рекомендация врачей - операция по методу Ульзибата, она даст Илюше возможность полноценно ходить. На нее дончане и собирали деньги. Всего было необходимо 40 тысяч рублей.

- Чудесам быть! Илюша будет ходить! Сбор на операцию для малыша закрыт! Уж этот шанс он точно не упустит и уверенно встанет на ножки! – рассказала Мария Афанасенко.

ИСТОЧНИК KP.RU