2019-09-19T15:57:43+03:00
Общество

В Донецк приедут Эдгард Запашный и Максим Никулин

Цирковые деятели посетят торжественными мероприятия в честь 50-летия цирка
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Цирковые деятели посетят торжественными мероприятия в честь 50-летия цирка. Фото: PrimaMedia.ruЦирковые деятели посетят торжественными мероприятия в честь 50-летия цирка. Фото: PrimaMedia.ru
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В этом году донецкий цирк «Космос» отмечает свое 50-летие - золотой юбилей. В честь этого пройдет праздничный концерт, будет организована встреча с приглашенными гостями, а также состоится гашение марки и посещение краеведческого музея.

Поздравить цирк с юбилеем приедут известные деятели из России – в их числе представитель цирковой династии в четвертом поколении Эдгард Запашный и генеральный директор знаменитого Московского цирка имени Юрия Никулина Максим Никулин.

- К юбилею готовимся действительно усиленно. Репетиции идут полным ходом, - говорят в цирке. - Помимо этого, сейчас у нас идет программа «Золотые звезды манежа» - много интересных номеров можно увидеть. Само празднование 50-летия состоится 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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