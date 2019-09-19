В Донецк приедут Эдгард Запашный и Максим Никулин
В этом году донецкий цирк «Космос» отмечает свое 50-летие - золотой юбилей. В честь этого пройдет праздничный концерт, будет организована встреча с приглашенными гостями, а также состоится гашение марки и посещение краеведческого музея.
Поздравить цирк с юбилеем приедут известные деятели из России – в их числе представитель цирковой династии в четвертом поколении Эдгард Запашный и генеральный директор знаменитого Московского цирка имени Юрия Никулина Максим Никулин.
- К юбилею готовимся действительно усиленно. Репетиции идут полным ходом, - говорят в цирке. - Помимо этого, сейчас у нас идет программа «Золотые звезды манежа» - много интересных номеров можно увидеть. Само празднование 50-летия состоится 20 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU