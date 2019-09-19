Пушилин сообщил об усилении мер безопасности после подрыва моста в Луганске
В ДНР усилены меры безопасности в связи с терактом в Луганске. Об этом на пресс-конференции в Цхинвале заявил Глава Республики Денис Пушилин.
- С нашей стороны говорить о чрезмерных действиях по линии безопасности не совсем правильно, ведь мы постоянно живем в рамках возможных террористических актов со стороны Украины. Регулярно выявляются взрывоопасные предметы. Каких-то чрезмерных шагов не будет, но об усилении все команды отданы в соответствующие силовые структуры, - рассказал Глава ДНР.
Ранее стало известно о ночном теракте в Луганске. Неизвестные подорвали мост, по которому должны были ехать автомобили гуманитарного конвоя из России. Взрывом были частично разрушены бетонные конструкции опор путепровода.
В Луганской Республике для расследования теракта создан оперативный штаб, под усиленную охрану взяты стратегические объекты. Луганские правоохранители рассматривают версию причастности к произошедшему украинских спецслужб.
ИСТОЧНИК KP.RU