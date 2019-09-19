В Луганске создан штаб для расследования подрыва путепровода

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-19T13:07:01+03:00

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Правительство ЛНР создало оперативный штаб для расследования подрыва путепровода на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске, заявил председатель Правительства Сергей Козлов.

В его состав вошли руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов, министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов, министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков. Возглавил штаб председатель правительства ЛНР.

- Я уже дал команду республиканскому центру гражданского проектирования и экспертиз в кратчайшие сроки сделать заключение по возможности пропуска автотранспорта через данный путепровод, - сказал Козлов. - Прошу подключить к Минтрансу городскую власть, специалистов, потому что данный путепровод находится на балансе у города.

ИСТОЧНИК KP.RU