СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-19T12:06:25+03:00

Житель ДНР попал за решетку на 17 лет за передачу информации в СБУ. Фото: Фейсбук

Осужденный передал украинским спецслужбам сведения о расположении одной из войсковых частей и персональные данные военнослужащего Народной милиции

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Следствие по этому делу вело Министерство государственной безопасности ДНР. Надзор за ходом расследования осуществляла Генеральная прокуратура. Она же и поддерживала гособвинение. Об этом сегодня сообщили пресс-службе Генпрокуратуры Республики.

- В ходе проведения следственных мероприятий, сотрудниками МГБ ДНР было установлено, что гражданин Малюх в июле 2017 года, действуя умышленно, с использованием сети Интернет, за денежное вознаграждение, передал представителю СБУ сведения о расположении одной из войсковых частей и персональные данные военнослужащего Народной милиции ДНР. При этом, фигурант уголовного дела четко осознавал, что переданные им сведения будут использованы против безопасности Республики, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР 31 июля 2019 года обвиняемый признан виновным в совершении им преступления по признакам статьи 320 Уголовного кодекса ДНР (государственная измена) и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Вынесенный приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU