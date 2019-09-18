В Донецке прекращен сбор денег Илье Ламбринову

18 Сент. 21:05 2019-09-18T21:05:56+03:00

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- Чудесам быть! Илюша будет ходить! Сбор на операцию для малыша закрыт! Низкий поклон всем, кто поверил в Илюшу. Уж этот шанс он точно не упустит и встанет уверенно на ножки! – написали в социальной сети волонтеры из организации «Время Добрых».

У Ильи Ламбринова - детский церебральный паралич. Деньги собирали на операцию по методу Ульзибата - необходимо было 40 тысяч рублей.

- Илья был сиротой-инвалидом. Так уж сложилось, что в семьи попадают только здоровые детки, а маленькие сироты инвалиды вынуждены оставаться на обочине жизни и лишь безысходно наблюдать, как усыновляют других малышей. Об Илюше мы писали два года. Публиковали фото, снимали трогательные видео о мальчике, который с рождения живёт в детском доме, - вспоминают волонтеры. - А смелой мамы всё не находилось. Публиковали и понимали, что если Илюша не попадёт в семью, его ждёт перевод в детский дом инвалидов. Но чудо произошло! Илюшка получил свой шанс из миллиона. Он в семье - счастлив и наконец-то любим. Любим настолько, что мама сразу же начала активно заниматься здоровьем сыночка.

Будущая мама Илюши увидела пост про мальчика, который из-за проблем со здоровьем практически с раннего детства остался сиротой - и не смогла пройти мимо. Любящее материнское сердце дрогнуло... Не испугали даже особенности здоровья будущего сыночка.

Интеллект у мальчика полностью сохранен. Проблема лишь в ножках. Рекомендация врачей - операция по методу Ульзибата (поэтапная фибротомия) - она даст Илюше возможность полноценно ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU