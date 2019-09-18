Ольга Кобцева: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-18T18:58:27+03:00

Об этом представитель Донбасса сообщила по итогам заседания Контактной группы

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- На прошедшем сегодня в Минске заседании подгруппы по гумвопросам не удалось достичь существенного прогресса по вопросу обмена незаконно удерживаемых лиц, - заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

По ее словам, представители Республик в очередной раз убедились, что Киев не желает конструктивно работать в данном направлении

- Украинская сторона в который раз не выполнила свои обязательства по процессуальной очистке людей, подлежащих обмену, и мы, представители Республик, это расцениваем как умышленное торможение и затягивание обмена, - сказала Кобцева.

В свою очередь, представители Республик подтвердили свою готовность к обмену удерживаемых лиц всех установленных на всех установленных.

- Теперь вся ответственность за затягивание этого процесса лежит полностью на украинской стороне, - заявила представитель ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU