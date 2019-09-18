В Донецком художественном музее выставят уникальную картину 18 века

18 Сент. 21:57 2019-09-18T21:57:03+03:00

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23 сентября на 80-летие Донецкого республиканского художественного музея будет организована выставка из 60 уникальных произведений искусства. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор музея Надежда Анищенко.

Жемчужиной выставки является картина 18 века бельгийского художника Симона Дени «Пейзаж в окрестностях Тиволи». Долгое время работа хранилась в фонде музея. Но впервые после реставрации она будет выставлена на всеобщее обозрение наряду с такими же уникальными произведениями искусства.

— Впервые также покажем гравюры немецкого художника Макса Слепакта, которые тоже до этого времени у нас не экспонировались. Будет представлена его серия работ к поэме Гомера «Илиада», мы их впервые достаем из фондов, чтобы порадовать наших посетителей, — рассказала Надежда Анищенко.

Также ожидается, что на юбилейную выставку приедут гости из РФ. Приехать обещали коллеги из сферы искусства, представители учебных и общественных организаций из Москвы, Самары, Астрахани, Калининграда и других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU