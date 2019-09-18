В ЛНР предложили сделать проезд в общественном транспорте для школьников в два раза дешевле

СЕГОДНЯ 20:04 2019-09-18T20:04:24+03:00

Если эту льготу поддержат и введут в действие, по словам Басова, то это поможет улучшить состояние общественного транспорта в будущем. Фото: pravo.by

Этой льготой могут пользоваться школьники с 1 по 11 класс

Изменить размер текста: A A

В ЛНР планируют сделать проезд в общественном транспорте для школьников в два раза дешевле. Такое предложение вынес министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов на сегодняшнем заседании Общественного совета при министерстве образования и науки ЛНР.

— Предлагая определённые изменения и прорабатывая эти изменения на совместных заседаниях с представителями Министерства образования, мы брали за основу российский вариант. В российском варианте любой школьник с 1 по 11 класс на всех тех маршрутах – городских, пригородных, «Электротранса» – имеет льготу 50 процентов, — рассказал Александр Басов.

Напомним, что в начале сентября для школьников ЛНР ввели новую льготу, по которой они могут бесплатно ездить в определенном общественном транспорте. Однако эта льгота имеет множество ограничений:

— она действует всего месяц;

— ученик должен иметь специальный ученический билет;

— бесплатный проезд для школьников действует только до шести часов вечера.

В предложении министра инфраструктуры и транспорта Республики, школьники не освобождаются полностью от уплаты проездного. Но новая льгота будет действовать и после шести вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU