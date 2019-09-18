В ЛНР предложили сделать проезд в общественном транспорте для школьников в два раза дешевле
В ЛНР планируют сделать проезд в общественном транспорте для школьников в два раза дешевле. Такое предложение вынес министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов на сегодняшнем заседании Общественного совета при министерстве образования и науки ЛНР.
— Предлагая определённые изменения и прорабатывая эти изменения на совместных заседаниях с представителями Министерства образования, мы брали за основу российский вариант. В российском варианте любой школьник с 1 по 11 класс на всех тех маршрутах – городских, пригородных, «Электротранса» – имеет льготу 50 процентов, — рассказал Александр Басов.
Напомним, что в начале сентября для школьников ЛНР ввели новую льготу, по которой они могут бесплатно ездить в определенном общественном транспорте. Однако эта льгота имеет множество ограничений:
— она действует всего месяц;
— ученик должен иметь специальный ученический билет;
— бесплатный проезд для школьников действует только до шести часов вечера.
В предложении министра инфраструктуры и транспорта Республики, школьники не освобождаются полностью от уплаты проездного. Но новая льгота будет действовать и после шести вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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