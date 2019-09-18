СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-18T15:44:36+03:00

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Владелец одного из магазинов бытовой техники обратился Ленинский районный отдел полиции Луганска. Он сообщил правоохранителям о краже.

- Женщина сказала, что во время разгрузки товара обнаружена недостача, - рассказывают в МВД ЛНР.

Из камер видеонаблюдения было видно, как неизвестный мужчина зашел в магазин.

- Пока работники были отвлечены, взял понравившийся товар и поспешно покинул помещение, - сообщили правоохранители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/732775" frameborder="0"></iframe> Луганчанин украл в магазине бытовую технику.

Преступником оказался 39-летний местный житель.

- Я сожалею, что так получилось, что так необдуманно подошел к своему действию, - сказал задержанный на одном из допросов.

Мужчина уже дал признательные показания, найдены вещественные доказательства. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU