Луганчанин украл в магазине бытовую технику
Владелец одного из магазинов бытовой техники обратился Ленинский районный отдел полиции Луганска. Он сообщил правоохранителям о краже.
- Женщина сказала, что во время разгрузки товара обнаружена недостача, - рассказывают в МВД ЛНР.
Из камер видеонаблюдения было видно, как неизвестный мужчина зашел в магазин.
- Пока работники были отвлечены, взял понравившийся товар и поспешно покинул помещение, - сообщили правоохранители.
Луганчанин украл в магазине бытовую технику.
Преступником оказался 39-летний местный житель.
- Я сожалею, что так получилось, что так необдуманно подошел к своему действию, - сказал задержанный на одном из допросов.
Мужчина уже дал признательные показания, найдены вещественные доказательства. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU