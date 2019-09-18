2019-09-18T15:44:36+03:00
Происшествия

Луганчанин украл в магазине бытовую технику

Действия мужчины записала камера видеонаблюдения [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: youtube.com/МВД ЛНРФото: youtube.com/МВД ЛНР
Изменить размер текста:

Владелец одного из магазинов бытовой техники обратился Ленинский районный отдел полиции Луганска. Он сообщил правоохранителям о краже.

- Женщина сказала, что во время разгрузки товара обнаружена недостача, - рассказывают в МВД ЛНР.

Из камер видеонаблюдения было видно, как неизвестный мужчина зашел в магазин.

- Пока работники были отвлечены, взял понравившийся товар и поспешно покинул помещение, - сообщили правоохранители.

Луганчанин украл в магазине бытовую технику.

Преступником оказался 39-летний местный житель.

- Я сожалею, что так получилось, что так необдуманно подошел к своему действию, - сказал задержанный на одном из допросов.

Мужчина уже дал признательные показания, найдены вещественные доказательства. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24