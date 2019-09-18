Бойцы НМ ЛНР сбили украинский беспилотник-разведчик
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат киевских силовиков.
- Вчера в районе населенного пункта Калиновка был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Призрак Т-2», - сообщил он.
Филипоненко отметил, что беспилотник проводил воздушную разведку.
- Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов вооруженных формирований Украины, находящихся в готовности к ведению огня, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU