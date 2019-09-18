2019-09-18T17:04:54+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили украинский беспилотник-разведчик

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: НМ ЛНРФото: НМ ЛНР
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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат киевских силовиков.

- Вчера в районе населенного пункта Калиновка был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Призрак Т-2», - сообщил он.

Филипоненко отметил, что беспилотник проводил воздушную разведку.

- Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов вооруженных формирований Украины, находящихся в готовности к ведению огня, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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