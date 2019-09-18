Киев заявил о подготовке отвода войск по всей линии разграничения в Донбассе
На встрече с координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, командующий украинскими войсками в Донбассе генерал Кравченко заявил о начале подготовки отвода войск по всей линии разграничения.
- Проводятся активные подготовительные работы для начала работ с восстановления моста в Станице Луганской. Скоро планируется запустить дополнительный автобус для пересечения линии столкновения для наших граждан было еще проще и комфортно, - сказал Кравченко.
Украинский генерал также сообщил и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов золотого и Запада.
- На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия. Такую задачу определяет начальник Генерального штаба Украины, министр обороны. Мы готовы улучшить жизнь наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны, - рассказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU