ООН: Украина обязана выплачивать пенсии жителям Донбасса, независимо от их места проживания
Независимо от места проживания, жители Донбасса, имеющие право на пенсии, должны их получать. Об этом на брифинге заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
– За последние пять лет из-за дискриминационной политики по месту проживания сотни тысяч пенсионеров по ту сторону линии разграничения потеряли свои пенсионные выплаты, - сказала она.
Богнер сообщила, что новое руководство Украины выразило желание возобновить выплату пенсий в ЛНР и ДНР.
- Эти стремления должны воплотиться в конкретные действия при поддержке международных организаций, - говорит представитель ООН. - Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами.
ИСТОЧНИК KP.RU