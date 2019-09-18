2019-09-18T18:09:39+03:00
Политика

ООН: Украина обязана выплачивать пенсии жителям Донбасса, независимо от их места проживания

Глава мониторинговой миссии по правам человека Матильда Богнер сообщила, что пенсионеры республик Донбасса лишились выплат из-за дискриминационной политики незалежной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: otr-online.ruФото: otr-online.ru
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Независимо от места проживания, жители Донбасса, имеющие право на пенсии, должны их получать. Об этом на брифинге заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

– За последние пять лет из-за дискриминационной политики по месту проживания сотни тысяч пенсионеров по ту сторону линии разграничения потеряли свои пенсионные выплаты, - сказала она.

Богнер сообщила, что новое руководство Украины выразило желание возобновить выплату пенсий в ЛНР и ДНР.

- Эти стремления должны воплотиться в конкретные действия при поддержке международных организаций, - говорит представитель ООН. - Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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