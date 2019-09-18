Денис Пушилин отправился в Северную Осетию
В среду, 18 сентября, официальная делегация Донецкой Народной Республики во главе с лидером государства Денисом Пушилиным прибыла с рабочим визитом в столицу Республики Северная Осетия – Алания город Владикавказ. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.
- В ходе рабочего визита Денис Пушилин встретится с Главой Республики Северная Осетия – Алания Вячеславом Битаровым и министром внутренних дел Михаилом Скоковым, - говорится в сообщени.
Кроме того, Глава Донецкой Народной Республики посетит Беслан.
- В память о жертвах чудовищного теракта, который в сентябре 2004 года унес жизни более 300 человек, Денис Владимирович возложит цветы на мемориальном кладбище «Город ангелов», - отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU