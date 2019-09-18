2019-09-18T14:38:31+03:00
Политика

Денис Пушилин отправился в Северную Осетию

Делегация ДНР прибыла в Владикавказ с рабочим визитом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: denis-pushilin.ruФото: denis-pushilin.ru
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В среду, 18 сентября, официальная делегация Донецкой Народной Республики во главе с лидером государства Денисом Пушилиным прибыла с рабочим визитом в столицу Республики Северная ОсетияАлания город Владикавказ. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- В ходе рабочего визита Денис Пушилин встретится с Главой Республики Северная Осетия – Алания Вячеславом Битаровым и министром внутренних дел Михаилом Скоковым, - говорится в сообщени.

Кроме того, Глава Донецкой Народной Республики посетит Беслан.

- В память о жертвах чудовищного теракта, который в сентябре 2004 года унес жизни более 300 человек, Денис Владимирович возложит цветы на мемориальном кладбище «Город ангелов», - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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