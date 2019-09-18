2019-09-18T13:53:20+03:00
Общество

Героический поступок: в Горловке на пожаре в общежитии мужчина спас девочку

Девочка не пострадала, а вот мужчина получил легкое отравление дымом
Екатерина Сорока
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Людей эвакуировали по выдвижным лестницам и по лестничному пролету в аппарате для защиты органов дыхания. Фото: lenta.uaЛюдей эвакуировали по выдвижным лестницам и по лестничному пролету в аппарате для защиты органов дыхания. Фото: lenta.ua
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17 сентября на пожаре в горловском общежитии колледжа городского хозяйства местный работник проявил настоящий героизм. До приезда спасателей он вынес из горящего здания восьмилетнюю девочку. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

До приезда пожарных большинство жителей общежития покинули здание. Но в нем все еще оставались люди, среди которых была восьмилетняя девочка. Её из огня вынес один из работников общежития. Сама девочка не пострадала, а вот мужчина получил легкое отравление продуктами горения. От поездки в больницу он отказался.

Вскоре на экстренный вызов приехали пожарные. С помощью выдвижных лестниц они спасли еще четырех взрослых.

— 17 сентября в Центрально-Горловском районе на улице Пушкинской начался пожар в общежитии «Горловского колледжа городского хозяйства». Пожаром в комнате на втором этаже пятиэтажного здания уничтожено: 1 оконный и 1 дверной блоки, мебель и вещи на площади 21 квадратного метра. В других комнатах повреждено: 1 дверной, 2 оконных блока и закопчены стены коридора второго этажа на площади 180 квадратных метров, — говорится в сообщении МЧС ДНР.

Для того, чтобы потушить огонь в общежитии понадобилось 9 единиц техники и 28 человек из личного состава.

Причина начала пожара все еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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