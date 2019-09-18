Зеленский заявил, что за полгода завершит войну в Донбассе

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-18T12:27:27+03:00

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О намерении президента Украины Владимира Зеленского достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе в интервью немецкой газете «Die Welt» сообщил министр иностранных дел незалежной Вадим Пристайко.

- Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло, - сказал он.

Пристайко отметил, что Зеленский хотел бы расширить нормандский формат, пригласив к переговорам Великобританию и США.

- Президент этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро не увидим прогресс в Нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику, - сказал министр иностранных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU