2019-09-17T20:02:33+03:00
Общество

Поздравить донецкий цирк с золотым юбилеем приедут братья Запашные и Максим Никулин

Перед торжественными мероприятиями для гостей могут устроить экскурсию по знаковым местам Донецка
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Поздравить донецкий цирк с золотым юбилеем приедут братья Запашные и Максим Никулин. Фото: Фейсбук / Цирковые артистыПоздравить донецкий цирк с золотым юбилеем приедут братья Запашные и Максим Никулин. Фото: Фейсбук / Цирковые артисты
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В этом году донецкий цирк «Космос» отмечает 50-летие со дня своего открытия. В честь этого запланирован целый ряд мероприятий – праздничный концерт, общение с приглашенными гостями и гашение марки.

Корреспондентам «Комсомолки» стало известно, что поздравить цирк с юбилеем приедут знаменитые деятели из России – в их числе представители цирковой династии в четвёртом поколении братья Запашные и генеральный директор Московского цирка имени Юрия Никулина Максим Никулин.

Перед торжественными мероприятиями для гостей могут устроить экскурсию по знаковым местам Донецка.

В столичном цирке «Космос» эту информацию на официальном уровне пока не подтвердили.

- Точный список гостей сейчас сообщить не можем. Кто-то из приглашенных может не приехать. В ближайшие дни будем иметь более ясную картину. А к отмечаниям действительно готовимся усиленно, - сообщил нам представитель цирка.

Донецкий цирк был открыт 26 августа 1969 года. На его арене не раз выступали представители прославленных артистических династий – Дуровых, Филатовых, Запашных, Ольховиковых, Волжанских, Кио, Александровых-Серж, Кантемировых, Бегбуди, Ташкенбаевых, Ходжаевых и других.

Здесь работали корифеи циркового манежа – Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев, Ирина Бугримова, Маргарита Назарова, Людмила и Владимир Шевченко и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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