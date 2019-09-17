2019-09-17T16:52:58+03:00
Общество

В Старобешево мать на двое суток заперла двух малолетних детей без еды и воды

Малыши двух и шести лет просидели два дня дома без еды и воды
Ольга ГОРДО
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Дети сами выбрались к людям. Фото: https://zen.yandex.ruДети сами выбрались к людям. Фото: https://zen.yandex.ru
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Вопиющий случай безответственного поведения родителей произошел в Старобешево. Местная жительница оставила дома без присмотра двух маленьких детей и ушла по своим делам. Малыши просидели запертыми в доме два дня. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Мать оставила двух малолетних детей в запертом доме и ушла по личным делам, не оставив им еды и воды. Из-за сильного чувства голода дети, которые ничего не ели и не пили на протяжении двух дней, выбрались на улицу через отверстие во входной двери и попросили помощи у проходящих мимо людей, которые вызвали сотрудников полиции. Двухлетний мальчик находится в больнице, а шестилетняя девочка направлена в детский социальный центр, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

– По данному факту на мать малолетних детей был составлен административный протокол. Также решается вопрос о целесообразности лишения женщины родительских прав, – сообщила сотрудник полиции Людмила Дурицкая.

В июле мы писали про аналогичный случай, который произошел в Макеевке. Бабушка так злоупотребила алкоголем, что забыла девятимесячную внучку в кустах. К счастью, малышку нашли макеевчане и передали правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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